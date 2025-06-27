Огромный воздушный шар экстренно приземлился в российском городе и попал на видео

Воздушный шар экстренно приземлился в Нижнем Новгороде, его сняли на видео

Воздушный шар экстренно приземлился в Нижнем Новгороде. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

На кадрах видно, как огромный воздушный шар сел в жилой застройке. «У меня во дворе шар приземлился», — говорит автор ролика. О причинах случившегося не сообщается.

Десятки воздушных шаров взмыли в небо над городом вечером 26 июня. 25 июня в городе стартовал Международный кубок содружества по воздухоплавательному спорту.

Типичным ЧП на воздушном шаре является пожар во время полета. Если его не удается сразу же ликвидировать, людям остается или сгореть заживо, или прыгать за борт в надежде спастись после падения с большой высоты. Недавно такой случай произошел в Бразилии. Жертвами стали восемь человек.