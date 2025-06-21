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17:58, 21 июня 2025Мир

В Бразилии воздушный шар с людьми загорелся в воздухе

Воздушный шар загорелся вместе с людьми в Бразилии, есть жертвы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: @jauribelmont / X

В бразильском штате Санта-Катарина в воздухе загорелся воздушный шар, на борту которого находился 21 человек, есть жертвы. Об этом сообщает газета Diario de Navarra.

«Воздушный шар загорелся во время полета и разбился в Прая-Гранди. Согласно материалам, опубликованным в социальных сетях, воздушный шар загорелся перед падением прямо в воздухе. Обстоятельства трагедии неизвестны», — передает издание.

Губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Меллу сообщил, что выжили 13 человек.

17 июня стало известно, что беременная туристка отправилась вместе с мужем в полет на воздушном шаре в честь бразильского Дня влюбленных и не выжила. По данным источника, воздушный шар с 35 путешественниками вылетел из Бойтувы, Бразилия, 12 июня, и потерпел крушение.

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