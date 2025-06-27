Онколог рассказал о редком виде рака у звезды «Полицейского с Рублевки»

Онколог Черемушкин заявил, что у актера Романа Попова редкая опухоль мозга

Онколог Евгений Черемушкин рассказал о редкой опухоли мозга у звезды «Полицейского с Рублевки», актера Романа Попова. Его слова приводит издание aif.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), астроцитома третьей степени выявляется всего в шести процентах от всех первичных опухолей центральной нервной системы. По словам эксперта, это действительно редкая опухоль.

У актера и комика Попова, известного по роли полицейского Игоря Мухича, нашли астроцитому третьей степени в 2018 году. Спустя несколько лет опухоль удалили во время курса лечения в одной из немецких клиник, в 2021 году лечение было признано завершившимся.

Ранее стало известно, что Попов ослеп на один глаз на фоне рецидива рака.