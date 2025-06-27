Звезда «Полицейского с Рублевки» ослеп на один глаз

StarHit: Актер Роман Попов ослеп на один глаз на фоне рецидива рака

Актер Роман Попов, наиболее известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», столкнулся с осложнениями на фоне проблем со здоровьем. Об этом сообщает StarHit.

Артист, у которого произошел рецидив рака, рассказал, что ослеп на один глаз. «Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0 процентов, а левый — 300 процентов. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит», — приводит издание слова Попова.

Ранее Роман Попов высказался о своем самочувствии на фоне сообщений о том, что он перенес судорожный припадок.