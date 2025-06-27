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09:18, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности обезболивающих для простаты

Врач Агапкин предупредил, что обезболивающие препараты повышают риск катаракты
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин предостерег россиян от частого приема препаратов от головной боли. О том, почему регулярно использовать обезболивающие опасно, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин отметил, что при головной боли люди часто самостоятельно принимают нестероидные противовоспалительные препараты. По его словам, при злоупотреблении этой группой лекарств у человека повышается риск возникновения катаракты в пожилом возрасте. Кроме того, мужчины, которые регулярно принимают эти обезболивающие, могут в будущем столкнуться с заболеваниями простаты, предупредил врач.

«В отдаленной перспективе постоянное употребление противовоспалительных препаратов вызывает не сразу заметные, но серьезные изменения практически во всем организме. Почему? Потому что большинство этих препаратов (...) расширяют кровеносные сосуды. (...) С одной стороны, боль уходит, а, с другой стороны, получается, что кровоснабжение в организме в целом становится хуже. И получается, что кровоснабжение глаза, суставов, предстательной железы и так далее — кровоснабжение всего ухудшается», — пояснил Агапкин.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» развеял популярный миф о здоровье. Специалист заявил, что инфаркт не всегда сопровождается болью за грудиной.

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