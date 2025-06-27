Пассажирский самолет совершил грубую посадку в российском городе

«Авиаторщина»: Самолет S7 совершил грубую посадку в Новосибирске

Российский пассажирский самолет авиакомпании S7 совершил грубую посадку в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Так, Airbus A321 прилетел в российский город из Бишкека, Киргизия, вечером 27 июня и приземлился с большой перегрузкой. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, однако борт отстранили от полетов. Кроме того, Росавиация начала расследование инцидента.

Ранее пес по кличке Дайчи прогрыз клетку в багажном отсеке российского самолета и напугал сотрудников аэропорта. Уточняется, что собака летела из Москвы в Читу со своей хозяйкой Софьей.