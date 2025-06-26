Пес прогрыз клетку в российском самолете и напугал сотрудников аэропорта после посадки

Пес по кличке Дайчи прогрыз клетку в багажном отсеке российского самолета и напугал сотрудников аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что пес летел из Москвы в Читу со своей хозяйкой Софьей. После посадки сотрудники авиагавани пошли разгружать багаж и испугались появившейся из отсека собаки. Пилот попросил россиянку подойти и забрать животное. В итоге к терминалу она дошла пешком вместе с питомцем.

Ранее больная собака сорвала рейс самолета авиакомпании Delta Airlines из Детройта в Лос-Анджелес, США. Из-за того, что питомцу одного из пассажиров во время полета стало плохо, пилотам пришлось совершить аварийную посадку в ближайшем крупном аэропорту в Миннеаполисе.