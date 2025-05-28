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16:05, 28 мая 2025Путешествия

Больная собака сорвала рейс пассажирского самолета в США

Самолет Delta совершил аварийную посадку в США из-за больной собаки пассажира
Алина Черненко

Фото: Megan Varner / Reuters

Больная собака сорвала рейс самолета авиакомпании Delta Airlines из Детройта в Лос-Анджелес, США. Об этом сообщает портал KTLA.

Из-за того, что питомцу одного из пассажиров во время полета стало плохо, пилотам пришлось совершить аварийную посадку в ближайшем крупном аэропорту в Миннеаполисе. На земле лайнер ожидали медики, они встретили заболевшего пса и его владельца.

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По данным издания, из-за инцидента самолет, на борту которого был 181 пассажир и 6 членов экипажа, прибыл в точку назначения с двухчасовой задержкой. Представители Delta, отметили, что решение о незапланированной посадке соответствует ценностям авиакомпании.

В апреле служебная собака покусала пассажира на борту самолета и сорвала рейс авиакомпании American Airlines. После посадки пострадавшего доставили в больницу.

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