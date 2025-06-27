Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:59, 27 июня 2025Россия

«Пикап-гуру» Лесли заподозрили в распространении порно

Мизулина заподозрила блогера Лесли в распространении порно с несовершеннолетними
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале заявила, что блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) и его соратники могут быть замешаны в распространении порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних.

Она также допустила, что они тиражировали соответствующий запрещенный контент с помощью собственных интернет-ресурсов.

«Там еще и распространение порнографии, в том числе, похоже, и с участием несовершеннолетних», — отметила Мизулина.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Лесли. Поводом стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что в центре Москвы мужчины хватали их за ягодицы и убегали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Трамп заявил о желании властей Ирана встретиться с ним

    В МИД назвали невыгодным для России вступление Украины в ЕС

    Путин поздравил российских выпускников

    Командиру ракетной бригады ВСУ дали пожизненный срок в России

    Зеленский заявил о поставках компонентов для оружия из стран Запада в Россию

    За два часа над регионами России уничтожили более 20 беспилотников

    На Украине сообщили о потере половины газодобычи и огромной сумме потерь

    В швейцарском клубе прокомментировали товарищеский матч с «Зенитом»

    Трамп высоко оценил заявления Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости