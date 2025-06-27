«Пикап-гуру» Лесли заподозрили в распространении порно

Мизулина заподозрила блогера Лесли в распространении порно с несовершеннолетними

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале заявила, что блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) и его соратники могут быть замешаны в распространении порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних.

Она также допустила, что они тиражировали соответствующий запрещенный контент с помощью собственных интернет-ресурсов.

«Там еще и распространение порнографии, в том числе, похоже, и с участием несовершеннолетних», — отметила Мизулина.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Лесли. Поводом стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что в центре Москвы мужчины хватали их за ягодицы и убегали.