Сенатор Джабаров: Трамп использовал саммит НАТО в своих целях

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет использовать НАТО как инструмент в борьбе с Россией, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал сообщение о победе Москвы на фоне итогов саммита Североатлантического альянса.

«Трамп понял, что с Россией нельзя разговаривать, как он разговаривает, допустим, с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху или с той же Украиной. Поэтому я думаю, что в этом плане [у России] есть какое-то преимущество», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, американский президент использовал этот саммит НАТО исключительно в своих целях.

«Трамп четкий, жесткий бизнесмен, который точно знает, чего он хочет. Ему удалось склонить все страны НАТО к повышению отчислений в бюджет до пяти процентов. А мы знаем, что 80 процентов всех вооружений, которые поступают в НАТО, идут с оборонного завода США. То есть он свою оборонную промышленность загрузил на многие годы, может, на десятки лет», — добавил он.

При этом я почему-то думаю, что Трамп не будет использовать НАТО как инструмент в борьбе с нашей страной Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее китайское издание NetEase сообщило, что саммит НАТО, прошедший в Гааге с 24 по 25 июня, стал победой для России. В статье говорится, что большинство стран-участниц заявили о дальнейшей поддержке Украины, но разрыв между обещаниями и реальными действиями увеличивается. Также издание отметило, что от Трампа ожидали объявление об усилении поддержки Украины, но этого не произошло. Такой исход встречи СМИ назвало стратегической победой для России.

