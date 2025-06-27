Под Москвой подросток под наркотиками напился собственной крови и едва не умер

MK.RU: В Видном подросток под наркотиками напился крови и едва не умер

В подмосковном Видном 17-летний подросток под воздействием наркотических веществ напился собственной крови и едва не умер. Об этом стало известно MK.RU.

Как выяснило издание, юношу в состоянии оглушения и с ранами правой кисти привезли в больницу. Ему было тяжело дышать и глотать, лицо и одежда были испачканы кровью. Кроме того, у молодого человека началась сильная рвота.

Подростку выполнили терапию для скорейшего вывода из организма токсичных веществ и провели хирургическую обработку ран руки.

Когда житель Подмосковья пришел в себя, он рассказал, что под наркотиками испытал галлюцинации и покалечил себя, не осознавая этого.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки взяли таблетки у незнакомца и оказались в больнице.