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12:13, 27 июня 2025Россия

Под Москвой подросток под наркотиками напился собственной крови и едва не умер

MK.RU: В Видном подросток под наркотиками напился крови и едва не умер
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В подмосковном Видном 17-летний подросток под воздействием наркотических веществ напился собственной крови и едва не умер. Об этом стало известно MK.RU.

Как выяснило издание, юношу в состоянии оглушения и с ранами правой кисти привезли в больницу. Ему было тяжело дышать и глотать, лицо и одежда были испачканы кровью. Кроме того, у молодого человека началась сильная рвота.

Подростку выполнили терапию для скорейшего вывода из организма токсичных веществ и провели хирургическую обработку ран руки.

Когда житель Подмосковья пришел в себя, он рассказал, что под наркотиками испытал галлюцинации и покалечил себя, не осознавая этого.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки взяли таблетки у незнакомца и оказались в больнице.

ЖЗЛ
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