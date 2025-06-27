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10:08, 27 июня 2025Бывший СССР

Погранслужба Украины попыталась минимизировать данные о пропавших бойцах ВСУ

ТАСС: На Украине просят Facebook не публиковать данные о пропавших бойцах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пограничная служба Украины минимизирует распространение информации о пропавших без вести солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в взаимодействии с Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Есть информация от родственников военнослужащих 5-го погранотряда, они жалуются в соцсетях, что руководство погранслужбы Украины пытается минимизировать распространение информации о пропавших без вести», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что руководство пограничной службы взаимодействует с администрацией Facebook для ограничения распространения данных.

Ранее военнопленный из 25-го отдельного штурмового батальона украинских войск Михаил Проць сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) может начать давить на семьи сдавшихся в плен российским войскам бойцов ВСУ.

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