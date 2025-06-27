Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:25, 27 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о поиске компромиссов с Украиной по меморандумам

Депутат Чепа: Найти компромиссы по меморандумам с Киевом будет нелегко
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Найти компромиссы с Украиной по меморандумам будет нелегко, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это будет нелегко сделать. Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский не заинтересован в мирном решении этого конфликта, по крайней мере на приемлемых для России условиях. То, что он выставляет, это абсолютно неприемлемо, и это говорит о том, что он не заинтересован в решении этого вопроса», — заявил Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова провести в Стамбуле следующий раунд переговоров с Киевом и благодарна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за содействие. Глава государства уточнил, что предметом переговоров станет обсуждение меморандумов.

Также Путин отметил, что документы России и Украины имеют противоположное содержание. По его словам, это неудивительно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Трамп высказался о новом ударе по Ирану

    Стюардесса назвала запретную для полета на самолете одежду

    Стал известен простой способ укрепить брак

    Клуб КХЛ исключен из лиги на четыре года

    Туристка решила покорить гору в Перу, замерзла и не выжила

    Следствие проверит исчезновение россиянки с сыном после катания на сапе в Дагестане

    Иран решил прекратить сотрудничество с МАГАТЭ

    Российский город затопило после ливня

    Путин заявил о расплате за рост военных расходов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости