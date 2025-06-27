В России высказались о поиске компромиссов с Украиной по меморандумам

Депутат Чепа: Найти компромиссы по меморандумам с Киевом будет нелегко

Найти компромиссы с Украиной по меморандумам будет нелегко, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это будет нелегко сделать. Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский не заинтересован в мирном решении этого конфликта, по крайней мере на приемлемых для России условиях. То, что он выставляет, это абсолютно неприемлемо, и это говорит о том, что он не заинтересован в решении этого вопроса», — заявил Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова провести в Стамбуле следующий раунд переговоров с Киевом и благодарна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за содействие. Глава государства уточнил, что предметом переговоров станет обсуждение меморандумов.

Также Путин отметил, что документы России и Украины имеют противоположное содержание. По его словам, это неудивительно.

