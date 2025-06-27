Появились подробности о принявшем роды под обстрелом бойце СВО

Принявший роды под обстрелом боец СВО Багаутдинов скрывал это от своей матери

Боец специальной военной операции (СВО) из Башкирии Вадим Багаутдинов с позывным Лекарь, принявший роды под обстрелом, скрывал этот поступок даже от своей матери. Подробности о мужчине появились у Daily Storm.

Как рассказала изданию мать военного Зифа Багаутдинова, по телефону сын сообщил о получении награды, однако не уточнил, за что. «Потом меня знакомые начали поздравлять, и уже позже я прочитала статью в газете. Только тогда все стало ясно», — поделилась женщина.

Она добавила, что Лекарь является скромным человеком и не любит выделяться. При этом еще в средней школе он помог тонущему соседскому мальчику. «Пришел домой и говорит: "Я Мишку спас. Он прыгнул в воду, начал захлебываться и тонуть. Я нырнул и вытащил его. Сделал искусственное дыхание"», — вспомнила Багаутдинова.

О том, что боец СВО с позывным Лекарь принял роды прямо во время обстрела, стало известно 23 июня. При этом сам военный получил контузию из-за атаки беспилотника и был помещен в госпиталь.