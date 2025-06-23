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11:09, 23 июня 2025Россия

Участник спецоперации принял роды под обстрелом ВСУ

Участник СВО принял роды во время обстрела
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jill Sauve / Unsplash

Участник специальной военной операции (СВО) принял роды прямо во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает сетевое издание «Панорама Башкортостана».

Мужчина с позывным Лекарь служит в группе эвакуации — он выносит раненых солдат в зеленую зону. Во время одного из боев ему пришлось принять роды у женщины. Где именно это произошло, не уточняется.

При этом сам военнослужащий получил травму — его контузило в результате атаки беспилотника. Сейчас солдат находится в госпитале.

Ранее в Красноярске другому участнику СВО вшили руку в живот. Врачи приняли такое решение с целью восстановить поврежденные кожные покровы вследствие ожога, полученного военнослужащим в зоне боевых действий.

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