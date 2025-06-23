Участник спецоперации принял роды под обстрелом ВСУ

Участник СВО принял роды во время обстрела

Участник специальной военной операции (СВО) принял роды прямо во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает сетевое издание «Панорама Башкортостана».

Мужчина с позывным Лекарь служит в группе эвакуации — он выносит раненых солдат в зеленую зону. Во время одного из боев ему пришлось принять роды у женщины. Где именно это произошло, не уточняется.

При этом сам военнослужащий получил травму — его контузило в результате атаки беспилотника. Сейчас солдат находится в госпитале.

Ранее в Красноярске другому участнику СВО вшили руку в живот. Врачи приняли такое решение с целью восстановить поврежденные кожные покровы вследствие ожога, полученного военнослужащим в зоне боевых действий.

