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16:44, 27 июня 2025Ценности

Премьер Бельгии посмеялся над выданной ему на саммите НАТО футболкой

Премьер Бельгии де Вевер посмеялся над выданной ему на саммите НАТО футболкой
Екатерина Ештокина

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер посмеялся над выданной ему на саммите НАТО футболкой. Соответствующая публикация появилась в его Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик иронично подчеркнул, что размер изделия оказался ему мал. «Спасибо НАТО за спортивную футболку, но на следующем саммите мне либо нужно быть в лучшей форме, либо получить размер побольше», — написал он.

Свои слова Де Вевер проиллюстрировал снимком, на котором он предстал в футболке и шортах на фоне гигантского арт-объекта в виде солнцезащитных очков.

Ранее в июне россияне выстроились в очередь за футболками с Путиным. Посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у стенда Башкортостана хотели приобрести вещи с высказываниями российского лидера.

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