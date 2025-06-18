Россияне выстроились в очередь за футболками с Путиным

Россияне выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина на ПМЭФ

Посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выстроились в очередь за футболкой с цитатми президента России Владимира Путина. Ролик публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

На размещенных кадрах видно, как россияне встали в длинную очередь у стенда Башкортостана, чтобы приобрести футболки с высказываниями российского лидера. Предметы гардероба представлены в двух цветах: черном и белом. На них напечатаны следующие цитаты: «Мы все преодолеем», «Мы мешать не будем, но свое не отдадим» и другие.

Кроме того, на стенде предлагают приобрести аналогичные футболки с высказываниями министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее также была раскрыта цена мерча на ПМЭФ-2025.