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13:34, 18 июня 2025Ценности

Россияне выстроились в очередь за футболками с Путиным

Россияне выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина на ПМЭФ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выстроились в очередь за футболкой с цитатми президента России Владимира Путина. Ролик публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

На размещенных кадрах видно, как россияне встали в длинную очередь у стенда Башкортостана, чтобы приобрести футболки с высказываниями российского лидера. Предметы гардероба представлены в двух цветах: черном и белом. На них напечатаны следующие цитаты: «Мы все преодолеем», «Мы мешать не будем, но свое не отдадим» и другие.

Кроме того, на стенде предлагают приобрести аналогичные футболки с высказываниями министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее также была раскрыта цена мерча на ПМЭФ-2025.

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