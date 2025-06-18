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12:26, 18 июня 2025Ценности

Раскрыта цена мерча на ПМЭФ-2025

Толстовка с символикой ПМЭФ-2025 обойдется гостям в 8500 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Журналисты раскрыли цену мерча, который продается на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня», автором которого является журналистка Ксения Собчак.

Гостям предложили к покупке толстовки стоимостью 8500 рублей. Оверсайз-вещи представлены в нескольких цветах: белом, синем, сером, коричневом и голубом. Кроме того, посетителям доступны детские полосатые лонгсливы и различные футболки с символикой форума.

Ранее стала известна цена обеда на ПМЭФ-2025. Так, обед в ресторане Lunch обойдется в 6,5 тысячи рублей. Кроме того, на ПМЭФ-2025 будет работать и ресторан старорусской кухни «Варево». Как сообщает «78», там предложат такие блюда, как уха из петуха за 2,3 тысячи рублей, стерлядь за 6,5 тысячи рублей, тельное из крабов за 6,8 тысячи рублей.

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