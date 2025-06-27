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08:25, 27 июня 2025Мир

Премьер Сербии пообещал воздержаться от присоединения Белграда к санкциям против России

Премьер Мацут: Сербия не станет присоединяться к санкциям против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джуро Мацут

Джуро Мацут. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сербская сторона не станет присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом рассказал ТАСС премьер-министр республики Джуро Мацут в своем первом зарубежном интервью.

«Пока я являюсь премьер-министром, правительство Сербии не присоединится к санкциям против России», — пообещал он.

До этого бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин отмечал, что ограничения против РФ обошлись бы стране в €15 млрд. Из-за таких потерь республика могла оказаться под угрозой уничтожения.

Накануне Джуро Мацут заявил, что Сербия не станет подписывать антироссийские декларации. По его словам, Александр Вучич был единственным, кто не подписал антироссийскую декларацию на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе.

Кроме того, новый премьер-министр также пообещал, что пока он является членом Совета национальной безопасности республики, поставок оружия Украине не будет.

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