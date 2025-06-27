Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС

Путин: Темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых

Темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых. Так их оценил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, такой результат был достигнут за счет совместной работы стран объединения. Развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать, подчеркнул он.

«Уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на известные сложности», — добавил Путин.

После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске Путин также прокомментировал попытки на Западе «похоронить» российскую экономику: «Сами скоро сдохнут, а нас хоронят». Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит, пояснил президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в истекшем году ВВП государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), вырос почти на 4,5 процента. По его словам, ВВП стран союза превысил 2,5 триллиона долларов. Как подчеркнул Лукашенко, ЕАЭС показал хорошие темпы развития и успешно прошел этап становления. Промышленность выросла на 4,5 процента, а инвестиции в основной капитал — на 7,5 процента, что президент Белоруссии назвал достойным результатом.