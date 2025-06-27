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14:36, 27 июня 2025Экономика

Лукашенко оценил темпы роста Евразийского экономического союза

Лукашенко: ВВП стран ЕАЭС за год вырос почти на 4,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В истекшем году ВВП государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), вырос почти на 4,5 процента. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало ТАСС.

По его словам, ВВП стран союза превысил 2,5 триллиона долларов. Как подчеркнул Лукашенко, ЕАЭС показал хорошие темпы развития и успешно прошел этап становления. Промышленность выросла на 4,5 процента, а инвестиции в основной капитал — на 7,5 процента, что президент Белоруссии назвал достойным результатом.

Ранее заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко констатировала, что уровень самообеспеченности продовольствием ЕАЭС вырос до более чем 94 процента. А темпы роста ВВП по союзу превысили среднемировые показатели, которые составляют 3,2 процента.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, экспорт из России в страны Евразийского экономического союза с момента его возникновения удвоился.

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