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16:41, 27 июня 2025Экономика

Раскрыта причина выпадения снега в самой сухой пустыне мира

Ученый Киселев: Снег в пустыне Чили выпал из-за глобального потепления
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Снег в пустыне Атакама в Чили выпал из-за глобального потепления. Причину необычного явления раскрыл кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев в беседе с «360.ru».

По словам ученого, осадки в этом регионе действительно выпадают крайне редко. «На самом деле изменение климата — это более широкое понятие, которое включает в себя, в частности, изменение режима осадков, циркуляции воздушных масс в атмосфере и воды в океане», — пояснил Киселев.

Ученый добавил, что на Земле есть только одна пустыня, где совсем не бывает осадков, — она находится в Антарктиде. Киселев допускает, что именно оттуда принесло снежные массы в Атакаму.

О выпадении снега в самой сухой пустыне мира стало известно в пятницу, 27 июня. Отмечалось, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.

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