Раскрыта причина выпадения снега в самой сухой пустыне мира

Ученый Киселев: Снег в пустыне Чили выпал из-за глобального потепления

Снег в пустыне Атакама в Чили выпал из-за глобального потепления. Причину необычного явления раскрыл кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев в беседе с «360.ru».

По словам ученого, осадки в этом регионе действительно выпадают крайне редко. «На самом деле изменение климата — это более широкое понятие, которое включает в себя, в частности, изменение режима осадков, циркуляции воздушных масс в атмосфере и воды в океане», — пояснил Киселев.

Ученый добавил, что на Земле есть только одна пустыня, где совсем не бывает осадков, — она находится в Антарктиде. Киселев допускает, что именно оттуда принесло снежные массы в Атакаму.

О выпадении снега в самой сухой пустыне мира стало известно в пятницу, 27 июня. Отмечалось, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.