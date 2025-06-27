Раскрыты детали возвращения Украиной России двух снайперов еще до начала обменов пленными

Депутат Саралиев: Украина вернула России двух военных до начала обменов пленными

Еще до начала официальных обменов пленными Украина вернула России двух захваченных снайперов. Детали этой процедуры раскрыл депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с военкором Семеном Пеговым, опубликованной WarGonzo в Telegram.

По словам парламентария, безвозмездная передача Киевом военнослужащих состоялась 15 июня 2022 года на границе Украины и Белоруссии. Он подчеркнул, что перед этим лично провел переговоры с одним из главных кураторов, занимающихся военнопленными из России. В результате этого диалога и в надежде на его продолжение уже с взаимным обменом российской стороне были возвращены два снайпера. «Без обмена», — подчеркнул Саралиев. Пегов, в свою очередь, назвал произошедшее уникальным случаем.

Депутат добавил, что возвращение снайперов в Россию нигде не афишировалось, однако информация распространилась по чатам с матерями военных. «После чего к нам, конечно, пошел поток обращений. Потому что на тот момент несколько сот пленных у Украины уже были. То есть это я говорю из слов с тем, с кем я коммуницировал — с тем генералом, с кем у нас были переговоры», — рассказал он.

26 июня состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Формулу, по которой состоялась процедура, российское Минобороны не раскрыло. Однако по неофициальным данным, каждая сторона вернула по 106 бойцов.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва и Киев продолжают обмениваться пленными в рамках договоренностей, достигнутых на втором раунде стамбульских переговоров.