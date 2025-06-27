Раскрыты подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика заявил, что ему стало лучше

Мальчику, пострадавшему в аэропорту Шереметьево, становится лучше, но он еще в коме, врачи говорят, что нужно время. Об этом рассказал РИА Новости отец пострадавшего ребенка Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим.

«Да, лучше, чем вчера. Врачи говорят просто ждать. Он глаза не открыл, он еще в коме. Ждать надо, время нужно», — заявил он.

24 июня гражданин Белоруссии прилетел из Каира в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол. Сейчас ребенок находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне.