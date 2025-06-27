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00:30, 27 июня 2025Россия

Рогов оценил итоги саммита НАТО

Рогов: Саммит стран НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Саммит стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) показал, что президент Украины Владимир Зеленский стал изгоем для Запада. Итоги мероприятия оценил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Зеленский стал изгоем для Запада. Период славы и время рукоплескания за русофобию остались позади, и это вызывает панику и истерику как у самого Зеленского, так и его окружения», — сказал Рогов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит НАТО закрепил возвращение альянса к изначальной антироссийской сущности.

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