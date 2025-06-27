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11:23, 27 июня 2025Силовые структуры

Россиянка состояла в террористической организации и вербовала новых членов

В Татарстане задержали женщину за участие в террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Татарстане задержали женщину за участие в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали женщину, которая входила в одну из структур международной террористической организации. Она проводила у себя дома собрания, на которых среди мусульман распространяла идеи радикального ислама и пропагандировала принципы террористической организации.

На этих встречах изучалась запрещенная экстремистская литература и проходила вербовка новых членов.

Ранее сообщалось, что суд определился с наказанием для российского бойца ММА за теракт в парке «Зарядье».

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