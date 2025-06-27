Россиянка состояла в террористической организации и вербовала новых членов

В Татарстане задержали женщину за участие в террористической организации

В Татарстане задержали женщину за участие в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали женщину, которая входила в одну из структур международной террористической организации. Она проводила у себя дома собрания, на которых среди мусульман распространяла идеи радикального ислама и пропагандировала принципы террористической организации.

На этих встречах изучалась запрещенная экстремистская литература и проходила вербовка новых членов.

Ранее сообщалось, что суд определился с наказанием для российского бойца ММА за теракт в парке «Зарядье».