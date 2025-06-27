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09:39, 27 июня 2025Россия

Россиянка уволила мужа с работы без его ведома

Жительница Невьянска уволила мужа с работы без его ведома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жительница Невьянска Свердловской области уволила мужа с работы без его ведома. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, россиянин трудился слесарем на заводе. В ноябре 2024 года он на длительное время взял больничный, чтобы оправиться после операции.

В апреле этого года супруга вручила ему трудовую книжку и объявила, что он больше не работник. Мужчина удивился и решил во всем разобраться. На заводе пояснили, что заявление по собственному написано. Однако уралец ничего не писал.

Позже жена призналась, что сделала все за него. На завод россиянина возвращать отказывались, тогда он пошел в суд, по решению которого его восстановили.

Ранее сообщалось, что житель Севы отправил 150 своих нюдсов женщинам, чтобы завести отношения. Следователи вменили ему незаконное изготовление и распространение порно с использованием сети.

ЖЗЛ
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