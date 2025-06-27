Россиянки отвернулись от мужчин в одном деле

ТСТН: Половина россиянок планирует построить дом самостоятельно

Россиянки не ожидают от мужчин полной ответственности за строительство дома, а половина из них собирается построить жилье самостоятельно. Об этом говорится в исследовании компании ТСТН, результаты которого передают «Известия».

Так, 24 процента респонденток заявили, что планируют построить дом на собственные деньги с привлечением подрядчика, а 27 процентов — что сами выполнят часть строительных работ. Большинство готовы самостоятельно выбрать стройматериалы, еще 33 процента хотели бы получить совет на этот счет, но сделать выбор без посторонней помощи.

36 процентов россиянок собираются оплатить строительство с помощью личных сбережений, 23 процента используют потеку. 19 процентов рассчитывают на поддержку родителей, а 23 процента — на финансовую помощь со стороны мужчины.

Ранее россияне рассказали, что в текущих условиях считают аренду жилья выгоднее ипотеки.