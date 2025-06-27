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03:48, 27 июня 2025Путешествия

Российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели ограничения для безопасности полетов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения введены 27 июня с 03:30 по московскому времени.

С 19 июня аэропорт Волгограда несколько раз ограничивал работу по приему и выпуску воздушных судов (ВС). Это произошло в четверг в 04.00 по московскому времени, в 08:31 и в 23:13, а затем в пятницу, 20 июня, с 07:25. В то же время сообщалось об атаке дронов в Волгоградской области, которую смогли отразить силы противовоздушной обороны (ПВО).

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