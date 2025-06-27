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11:45, 27 июня 2025Силовые структуры

Российский автоблогер «набуксовал» на уголовное дело

В Петербурге задержали автоблогера, устроившего шоу с пробуксовкой колес
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Петербурге полиция задержала водителя Mercedes, устроившего «шоу» с пробуксовкой колес на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские нашли в интернете видео, на котором автоблогер буксует на проезжей части, а колеса его машины дымятся. Инцидент произошел 25 апреля на Гончарной улице.

Правоохранители возбудили дело по статье 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Они установили личность водителя. Оказалось, что в 2012 году за рулем мотоцикла он стал виновником смертельной аварии. Он отбывал наказание в колонии, а после выхода начал вести блог про опасное вождение. На одном из роликов мужчина подвергал опасности свою маленькую дочь.

«Гонщик» доставлен в отдел полиции. Его также проверят на причастность к теневым схемам, связанным с обналичиванием денег и криптовалютой.

Ранее стало известно, что автоблогер из Дагестана Гаджи Гаджиев, сбивший женщину с ребенком во время дрифта в подмосковном Одинцово, сдался полиции спустя 10 дней после происшествия.

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