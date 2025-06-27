Российский военкор рассказал о «фронтовом зверье»

Военкор Стешин: У российских бойцов на фронте есть мартышки

На линии боевого соприкосновения есть множество экзотического «фронтового зверья». Это следует из постов российского военкора Дмитрия Стешина в Telegram.

По словам журналиста, он видел у бойцов «множество всяких животных», но иногда ему попадаются и экзотические виды. Так, например, у бойцов морского отряда «Эспаньола» Стешин увидел морскую сову. Кроме того, ему известно, что у некоторых военных есть и мартышки.

«Мартышек я тоже на фронте пока не видал, а они есть! (...) На огневой [линии] жила. Дикая, не контактная, [бойцы] подкармливали», — рассказал военкор.

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