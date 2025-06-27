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17:01, 27 июня 2025Бывший СССР

Саакашвили раскрыл подписание мира между страной НАТО и государством ОДКБ

Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор и открыли границу
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Турция и Армения подписали мирный договор и открыли границу. Об этом заявил находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Армения подписала мирное соглашение с Турцией, открывает границу и посольства. Она также требует вывода Российской армии из страны», — написал Саакашвили. Анкара и Ереван публично не заявляли о факте подписания договора.

Саакашвили также заявил, что Азербайджан вышел из сферы влияния России и призвал Грузию «действовать немедленно».

Граница между Арменией и Турцией до сих пор закрыта из-за отсутствия дипломатических отношений.

Осенью 2024 года, во время протестов в Грузии Саакашвили назвал действующее правительство «Грузинской мечты» нелегитимным и призвал протестующих «перестать играть в балерин и направить свой напор на полицейских».

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