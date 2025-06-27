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01:30, 27 июня 2025Россия

Система ПВО сбила беспилотники в российском регионе

Губернатор Богомаз: Система ПВО сбила 4 БПЛА в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал губернатор Брянской области.

Богомаз уточнил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении 16 БПЛА. Уточнялось, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 26 июня по 0:00 27 июня. Больше всего беспилотников, а именно семь, были сбиты на территории Курской области.

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