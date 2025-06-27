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21:52, 27 июня 2025Мир

Украинец на мотоцикле выехал в Словакию и избежал силовой мобилизации

Украинец на мотоцикле сбежал в Словакию, чтобы спастись от мобилизации под Сумы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украинский пограничник сбежал в Словакию, чтобы избежать силовой мобилизации на сумское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идет о пограничнике 94-го Чопского пограничного отряда, который прорвался на мотоцикле через границу в Словакию, чтобы спастись от мобилизации. Он узнал, что его отправляют на сумское направление и запросил политического убежища в Словакии, указали в силовом ведомстве.

«Это уже далеко не единичный случай, когда бывшие ловцы уклонистов сами бегут за границу», — подчеркнул источник.

В мае военнообязанный мужчина пытался нелегально пересечь границу Украины со Словакией на моноколесе.

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