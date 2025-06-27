Стало известно о положении ВС России в Часовом Яре

Рожин: Большая часть Часова Яра в ДНР находится под контролем ВС России

Большая часть города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, бои ведутся в центре микрорайонов Шевченко и Леваневского. Рожин также рассказал о продвижении армии России в частном секторе. Кроме того, под контроль ВС РФ перешла восточная опушка к западу от города.

«На юге бои ведутся за населенный пункт Ступочки, где нашим войскам удалось продвинуться на северную окраину. Само село не так важно тактически, как высоты западнее, с которых можно развивать движение по дороге Н32 к Константиновке. Фактически можно констатировать, что город как таковой пал», — добавил военблогер.

Ранее сообщалось, что потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра может привести к обрушению украинской обороны. Отмечалось, что взятие города откроет армии России прямой выход на Константиновку, Дружковку и Краматорск.