Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 27 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о положении ВС России в Часовом Яре

Рожин: Большая часть Часова Яра в ДНР находится под контролем ВС России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Большая часть города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, бои ведутся в центре микрорайонов Шевченко и Леваневского. Рожин также рассказал о продвижении армии России в частном секторе. Кроме того, под контроль ВС РФ перешла восточная опушка к западу от города.

«На юге бои ведутся за населенный пункт Ступочки, где нашим войскам удалось продвинуться на северную окраину. Само село не так важно тактически, как высоты западнее, с которых можно развивать движение по дороге Н32 к Константиновке. Фактически можно констатировать, что город как таковой пал», — добавил военблогер.

Ранее сообщалось, что потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра может привести к обрушению украинской обороны. Отмечалось, что взятие города откроет армии России прямой выход на Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это чувствительно для Трампа». Украина потеряла важнейшее месторождение лития. Как это укрепит позиции России на переговорах?

    Геймерам в Steam дали важное предостережение

    «Прокляните их, прокляните!» Пашинян обвинил священников в попытке госпереворота. Чем угрожает Армении политический кризис?

    МИД России заявил протест послу Германии

    Умерла звезда культового фильма Дэвида Линча Ребека Дель Рио

    Сочинские леопарды приготовились к жизни на воле

    Раскрыто содержимое снятых школьником кадров в оккупации под Суджей

    Стало известно о положении ВС России в Часовом Яре

    Российские спортсменки сыграли в «Камень, ножницы, бумагу» на чемпионате по борьбе

    48-летняя Шакира в купальнике прыгнула в бассейн

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости