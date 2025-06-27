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13:46, 27 июня 2025Россия

Стало известно о смерти проходившего практику в Крыму студента

В Крыму студент прыгнул в холодную воду во время практики и не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В крымской Алуште студент Ярослав Недин, который учился в университете нефти и газа и проходил практику на полуострове, прыгнул в холодную воду, после чего у него остановилось сердце. О смерти студента сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Студент учился на факультете геологии и геодезии. Он приехал в Крым в начале июня, чтобы искать и изучать камни, а также слушать лекции. Когда россиянин звонил матери, он рассказывал ей об очень загруженном графике и жаловался, что времени на еду не хватает.

Недин перестал отвечать на звонки и сообщения спустя десять дней после того, как прибыл в Крым. С матерью студента впоследствии связался заведующий практики и сообщил, что у Недина остановилось сердце от перепада температур, когда тот прыгнул в воду.

В ответ на вопрос, куда смотрели сопровождающие во время происшествия, сотрудник университета, по словам матери, сказал, что не обязан был следить за студентом, так как в этот момент он принимал пищу. Родители уже забрали тело Недина из Алушты. Они отметили, что с ними не связались из университета с предложениями о помощи.

Ранее в Краснодарском крае сообщили о смерти 17-летнего волонтера, очищавшего пляжи Анапы от мазута. В день смерти студент Анапского индустриального техникума также ходил на уборку берега от нефтепродуктов. Как выяснилось, молодой человек страдал астмой.

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