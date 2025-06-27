Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:42, 27 июня 2025Россия

Стало известно о запуске стратегических бомбардировщиков

Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, на Украине объявлена масштабная тревога. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

Уточняется, что к целям на территории Украины направлены сотни беспилотников-камикадзе типа «Герань-2».

Ранее в июне американское издание Forbes писало, что «Герань-2» неоднократно модернизировали за время специальной военной операции. Аппараты получили помехозащищенную систему навигации и дополнительную защиту двигателя. В арсенал дронов входят различные боевые части, включая термобарические.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

    Взрывы прогремели вблизи киевского аэропорта с американскими ЗРК Patriot на его территории

    Стало известно о запуске стратегических бомбардировщиков

    Неизвестные в полицейской форме попытались похитить инопланетную сферу

    В «Ростехе» рассказали о задачах «ламбо-дверей» российского БТР

    В ЕС назвали необходимое количество БПЛА на случай конфликта с Россией

    Рогов оценил итоги саммита НАТО

    Возникший после взрыва на киностудии в Баку пожар попал на видео

    «Спартаку» предложили купить Миранчука

    Депутат Рады раскрыл планы Зеленского против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости