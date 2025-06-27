Стюардесса назвала запретную для полета на самолете одежду

Daily Mail: Стюардесса рекомендовала не носить шорты в самолете

Опытная стюардесса назвала запретную для полета в самолете одежду, которая даже может представлять угрозу здоровью пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению Силле Райделл из Копенгагена, на борту неуместно носить шорты и короткие топы, поскольку из-за кондиционеров может быть очень холодно. А шлепанцы она рекомендовала приберечь для пляжа, поскольку при аварийной посадке порой необходимо быстро покинуть самолет, что некомфортно делать в открытой обуви.

Ранее бортпроводник Томми Чимато посоветовал путешественникам никогда не надевать шорты во время полета, поскольку на борту самолета много микробов. По его словам, грязный салон самолета может быть опасен для пассажиров. Он рекомендовал вместо шортов надевать джинсы, чтобы максимально закрыть кожу от соприкосновений с креслом.