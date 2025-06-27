Суд решил судьбу ослепившей жену главы ФЕОР хирурга

В Москве хирургу Лонской дали 11 месяцев колонии из-за операции жене главы ФЕОР

В Москве суд приговорил хирурга Екатерину Лонскую к 11 месяцам лишения свободы из-за неудачной операции жене президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в результате которой она ослепла. Об этом сообщает ТАСС.

Лонская признана виновной по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Она будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, она обязана выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Также решением суда ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течении трех лет.

Ранее сообщалось, что на первичном осмотре врач не провела должную диагностику и не выяснила, какие препараты принимает пациентка. Потерпевшая обратилась в московскую клинику для блефаропластики. Однако в обещанный двухдневный срок после операции пациентка так и не восстановилась — она пролежала в палате неделю и потеряла зрение. Теперь она видит только одним глазом на 30 процентов.