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14:20, 27 июня 2025Силовые структуры

Суд решил судьбу ослепившей жену главы ФЕОР хирурга

В Москве хирургу Лонской дали 11 месяцев колонии из-за операции жене главы ФЕОР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил хирурга Екатерину Лонскую к 11 месяцам лишения свободы из-за неудачной операции жене президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в результате которой она ослепла. Об этом сообщает ТАСС.

Лонская признана виновной по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Она будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, она обязана выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Также решением суда ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течении трех лет.

Ранее сообщалось, что на первичном осмотре врач не провела должную диагностику и не выяснила, какие препараты принимает пациентка. Потерпевшая обратилась в московскую клинику для блефаропластики. Однако в обещанный двухдневный срок после операции пациентка так и не восстановилась — она пролежала в палате неделю и потеряла зрение. Теперь она видит только одним глазом на 30 процентов.

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