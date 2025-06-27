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14:14, 27 июня 2025Мир

Треть американцев никогда не слышали о Зеленском

Опрос Tyson Group: 31 процент американцев никогда не слышали про Зеленского
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Toby Melville / Reuters

Более 30 процентов американцев никогда не слышали о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом свидетельствуют данные опроса Tyson Group, опубликованного 27 июня.

Согласно результатам опроса, 31 процент респондентов заявили, что не знают, кто такой Зеленский. Еще 13 процентов высказались о нем резко негативно, 14 процентов — скорее негативно. При этом 22 процента сообщили, что относятся к украинскому президенту очень положительно, 20 процентов — скорее положительно.

Общий уровень благожелательного отношения к Зеленскому составил 42 процента, что выше, чем у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого положительно оценили 29 процентов опрошенных.

Опрос проводился с 25 по 26 июня среди 1027 респондентов.

Ранее опрос, проведенный Квиннипэкским университетом, показал, что американские граждане практически не интересуются международными конфликтами и климатической повесткой. По данным исследования, лишь восемь процентов опрошенных назвали международные конфликты самой важной проблемой страны.

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