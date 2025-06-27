Туск не захотел становиться вторым «папочкой Дональдом»

Туск: Одного папочки с именем Дональд достаточно

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя заявление генсека НАТО Марко Рютте, с иронией отметил, что ему достаточно одного «папочки» с именем Дональд. Об этом сообщает Politico.

«Если вы не знали, меня зовут Дональд… Моего отца тоже звали Дональд. Одного папочки вполне достаточно — особенно с таким именем», — сказал политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Рютте, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме назвал американского лидера «папочкой». «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы они прекратили», — сказал он.

После этого Белый дом опубликовал видео с президентом США Дональдом Трампом под песню Daddy's home. «Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», — гласит подпись к публикации.