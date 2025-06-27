Массовый отказ украинцам в убежище со стороны Британии объяснили

Политолог Жарихин: Беженцам из Украины отказывают в Британии из-за усталости

Массовый отказ украинцам в убежище со стороны Британии показывает тенденцию усталости от украинского конфликта в Европе, убежден заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Возможные причины ограничений он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Великобритания начала массово отказывать украинским беженцам в убежище на том основании, что им безопасно вернуться на Украину.

По поводу происходящего можно выдвинуть несколько версий, сказал политолог. Во-первых, англичане могут считать некоторые регионы Украины безопаснее современных регионов Британии, учитывая их наполненность беженцами из других стран.

Другой вариант: что они оценили, хотя и не признаются в этом, гуманность военных действий со стороны России и таким образом говорят: а чего вы боитесь-то, русские все равно там по заводам и военным частям бьют, так что чего бежать? Владимир Жарихин политолог

В-третьих, ситуация показывает общую тенденцию усталости от украинского фактора в Европе, полагает собеседник «Ленты.ру».

«Не могут же бесконечно бежать из Украины люди. Там тогда вообще никого не останется, кому воевать-то тогда? Поэтому пусть там остаются и воюют, чего они у нас отсвечивают? Тем более явно совершенно возникли проблемы с призывом в армию украинских граждан», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что в правительстве Швейцарии предложили отменить защитный статус беженца для украинцев. Инициаторы считают, что на Украине в настоящее время безопасно. По словам лидера фракции Швейцарской народной партии Томаса Эши, те, кто действительно нуждается в защите, должны будут пройти обычную процедуру предоставления убежища.

