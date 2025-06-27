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08:23, 27 июня 2025Мир

В Британии украинцам начали массово отказывать в убежище

The Guardian: МВД Великобритании массово отказывает украинцам в убежище
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marcin Nowak / Unsplash

Великобритания начала массово отказывать украинским беженцам в убежище. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на юридическую фирму Sterling Law.

«Министерство внутренних дел (МВД) Великобритании отказывает в предоставлении убежища украинцам, бежавшим в Великобританию, на том основании, что им безопасно вернуться на Украину», — сказано в сообщении.

Также юристы добавили, что в отказах заявителям рекомендуют переселиться в более безопасные регионы Украины.

Ранее сообщалось, что в правительстве Швейцарии предложили отменить защитный статус беженца для украинцев. Инициаторы считают, что на Украине в настоящее время безопасно. По словам лидера фракции Швейцарской народной партии Томаса Эши, те, кто действительно нуждается в защите, должны будут пройти обычную процедуру предоставления убежища.

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