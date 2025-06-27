Участник мужских курсов «Гуру соблазнения» попался МВД

В Москве задержали одного из участников мужских курсов «Гуру соблазнения» Лесли

В Москве задержан один из участников курса для мужчин «Гуру соблазнения» блогера и автора тренингов Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанный — 1993 года рождения, уроженец Тульской области. В ближайшее время он будет передан в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли. Поводом стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что мужчины хватали их за ягодицы в центре Москвы и убегали.

Позже выяснилось, что призывы трогать незнакомых девушек на улице опубликовал в своем канале Лесли. Это было задание ученикам, которое он назвал «телесным тренингом».