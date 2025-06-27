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12:12, 27 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Украине предрекли тяжелые последствия из-за потери месторождений лития

Полковник Кошкин: США могут пересмотреть военную помощь Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Потеря Украиной второго из четырех месторождений лития может обернуться изменениями условий военной поддержки страны со стороны США, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Не секрет, что президент США Дональд Трамп заключил сделку, в рамках которой Украина должна рассчитываться за военную поддержку редкоземельными ископаемыми, — напомнил Кошкин. — Детали этой сделки не раскрывались, но есть понимание, что США будут разрабатывать месторождения на территории Украины на льготных условиях, а добытое — отправлять за океан».

Литий сегодня, по словам военного эксперта, является одним из самых востребованных и незаменимых металлов и используется, в частности, для создания накопителей энергии. Потеря второго из четырех месторождений, по словам Кошкина, поставит под большой вопрос возможность Украины рассчитаться с долгами США.

«Это ставит под вопрос платежеспособность страны, что, конечно, станет очень серьезной проблемой. США могут захотеть пересмотреть условия сделки и предложить другие условия для оплаты военной помощи», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики (ДНР). Оно считается самым перспективным на Украине.

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