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19:24, 27 июня 2025Россия

В «Ахмате» заявили о деле чести и обратились к россиянам из-за одной находки в зоне СВО

В «Ахмате» обратились к россиянам из-за надписи на найденном у бойца ВСУ клинке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В одном из подразделений «Ахмата» заявили о деле чести и обратились к россиянам из-за одной находки в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом «Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ/друзья/тыл)».

Речь идет о трофейном клинке, найденном у ликвидированного украинского бойца. На нем стоит клеймо Хабаровского пограничного института и выгравирована надпись «От выпускников 2014 года».

Строение клинка (спуски от середины) и рукояти (бочкообразная форма), а также наличие гарды позволяют идентифицировать его как так называемую финку. Несмотря на надписи, свидетельствующие о наградном характере финки, на клинке видны следы использования.

«Есть выпускники Хабаровского пограничного института?» — обратился автор канала к подписчикам. Он задался целью вернуть финку «братьям по оружию».

Ранее в сеть выложили фотографию ликвидированного в курском приграничье украинского бойца с редкой деталью. Речь идет о жетоне с личным номером, фамилией и группой крови бойца.

Вот это да!
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