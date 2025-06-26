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16:04, 26 июня 2025Россия

Появилось фото ликвидированного на границе Курской области бойца ВСУ с редкой деталью

Опубликовано фото ликвидированного на границе под Курском бойца ВСУ с жетоном
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В сети появилось фото ликвидированного на границе Курской и Сумской областей бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с редкой деталью — личным жетоном. Снимок разместил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

На опубликованном изображении видно украинского военнослужащего с первыми признаками разложения. На шее у него висит жетон с личным номером, фамилией и группой крови.

Как отмечают авторы поста, в соцсетях бойца никто не разыскивает. Они понадеялись, что публикация фотографии поможет родным и близким военного смириться с информацией о его смерти. Также подчеркивается, что солдата ликвидировали после отказа сдаться в плен.

Ранее волонтер Алексей Живов выразил мнение, что Киеву выгодно не забирать тела гниющих в Курской области бойцов, чтобы не платить их родственникам. Поэтому, по его словам, судьба солдат ВСУ, погибших в российском приграничье, никого не интересует.

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