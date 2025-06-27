В Банке России рассказали о недопустимости заметной «невооруженным глазом» инфляции

В ЦБ назвали 4 % максимумом, который в РФ могут воспринимать как низкую инфляцию

Выбор целью Банка России по инфляции показателя в 4 процента связан с тем, что речь в данном случае идет о максимуме того, что граждане и бизнес могут воспринимать как ее низкий годовой уровень. Об этом говорится в комментарии регулятора, опубликованном в его Telegram-канале среди ответов на вопросы в чат-боте.

«Цель по инфляции должна быть такой, чтобы граждане и бизнес не придавали существенного значения происходящему росту цен», — сказали в ЦБ в ответ на вопрос о том, почему выбран именно четырехпроцентный таргет и нельзя ли «жить при инфляции в 8-10 процентов, но стабильно».

Даже годовая инфляция в 6 процентов уже заметна «невооруженным глазом», ведь чем выше средний темп роста цен, тем сильнее амплитуда колебаний вокруг него, разброс роста цен отдельных товаров, объяснили ее недопустимость в Центробанке.

Ранее, отвечая на схожий вопрос, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение цели по инфляции навредило бы экономике, и в Банке России больше думают о ее снижении, хотя и признают, что время для этого еще не пришло. Также она подчеркивала, что прогнозы регулятора по инфляции опираются на расчеты, подкрепленные решимостью добиваться ее снижения до таргета. Достичь его планируется в 2026 году.