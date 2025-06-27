В Европе усомнились в закупке американского оружия из-за Трампа

Bloomberg: Страны ЕС опасаются закупать вооружение у США из-за Трампа

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются усиливать зависимость от США при закупке вооружений на фоне крупнейшего за десятилетия роста оборонных расходов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Лидеры [стран ЕС] сталкиваются с реальностью того, что им придется полагаться на США в вопросах поставок многих новых видов оружия, которые они планируют закупать. Они беспокоятся, что могут подвергнуться большему риску, если усилят свою зависимость от США», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что у некоторых стран обеспокоенность вызывает политика президента США Дональда Трампа из-за его якобы «симпатий к России» и угроз в сторону некоторых союзников.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза изучают альтернативные варианты закупки американского вооружения для Украины на случай, если администрация президента Трампа не одобрит новые поставки Киеву.