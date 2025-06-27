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07:06, 27 июня 2025Россия

В Госдуме заявили о потере ВСУ контроля на полях сражения в зоне СВО

Депутат Шеремет: Киев теряет контроль на полях сражения в зоне спецоперации
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют контроль на полях сражения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует ТАСС.

«Киевский неонацистский режим в силу своей многовекторности и отсутствия единообразия теряет управление на фронте, что закономерно приводит к разрушительной раскоординации действий и паникерству», — сказал парламентарий.

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Он добавил, что в связи с этим можно наблюдать цепную реакцию, которая начинается с потери управления украинскими войсками и продолжается в гражданском противостоянием внутри Украины. Режим Владимира Зеленского, как считает Шеремет, находится на пороге краха, что дает Украине шанс вернуться на мирные рельсы цивилизационного развития.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС России наступают по всем направлениям проведения специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что Россия на каждом этапе предлагала Украине остановить боевые действия, обращая внимание на то, что ситуация для нее будет усугубляться.

ЖЗЛ
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